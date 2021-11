Les Metropolitans se sont imposés face à Trente (93-80) pour la quatrième journée d’Eurocoupe. Ils sont désormais 7ème avec deux victoires et deux défaites.

Les hommes de Vincent Collet se replacent en Eurocoupe. Ils se sont imposés grâce à un joli match collectif face aux italiens de Trente et pointent désormais à la septième place du Groupe A, sachant que le Top 8 est qualifié pour la suite de la compétition. Les Metropolitans ont infligé à leurs adversaires leurs quatrièmes défaites en autant de matchs dans la compétition. Boulogne-Levallois qui est actuellement leader de la Betclic Elite s’est imposé grâce à son trio américain : Will Cummings (17pts), Vince Hunter (11pts) et Jordan McRae (14pts).