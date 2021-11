Actuellement en poste à la FIFA, Arsène Wenger aurait pourtant pu prendre les rênes du PSG il y a quelques années.

Dans le documentaire ‘Arsène Wenger : invincible’, l’ancien coach des Gunners raconte quelques anecdotes croustillantes concernant son passé d’entraîneur. Il dévoilé notamment comment il a bien failli se retrouver aux commandes de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain.

« Je me suis complètement identifié au club – c’est l’erreur que j’ai commise. Mon défaut fatal est que j’aime trop où je suis… où j’étais. Je le regrette. J’aurais dû aller ailleurs. Parfois, je me demande si quelque chose s’est brisé après la saison des Invincibles. 2007 a été un moment décisif. C’était la première fois que je sentais qu’il y avait des tensions au sein du conseil d’administration. J’étais déchiré entre ma loyauté envers le club et ma loyauté envers David (Dein, ex-vice-président du club, ndlr). Je me demande encore aujourd’hui si j’ai fait le bon choix, car la vie n’a plus jamais été exactement la même après. Je me suis dit: ‘je dois maintenant aller au bout de ce projet’. J’aurais pu devenir sélectionneur de l’équipe de France. La sélection anglaise m’a contacté deux ou trois fois même. J’aurais pu aller deux fois au Real Madrid. J’aurais pu aller à la Juventus, au Paris Saint Germain et même à Manchester United. »