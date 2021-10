Le RC Lens s’est imposé sur le score de deux buts à 0 ce vendredi soir face au Stade de Reims dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1.

RC Lens – Stade de Reims 2-0 : c’est le buteur prêté par le Paris Saint-Germain Arnaud Kalimundo qui s’est offert un doublé à la 45+1 min et sur penalty à la 52e minute. Kalimuendo permet au RC Lens de remporter déjà son cinquième match de la saison et de s’assurer la deuxième place du championnat à l’issue de cette journée. Les Sang et Or sont dauphins du PSG avec 18 points, alors que le Stade de Reims est 12e avec 10 unités.