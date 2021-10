Agacé par les rumeurs autour d’Erling Haaland, le patron de Dortmund a mis au clair la situation du Norvégien.

Encore auteur d’un début de saison stratosphérique avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland sera assurément l’un des joueurs les plus convoité de la planète. Cette semaine, la Gazzetta dello Sport a fait du Paris Saint-Germain son favori pour accueillir le Cyborg norvégien. Et pour cause, le club français aura des arguments financiers difficile à concurrencer, même pour le Real Madrid qui devrait se concentrer sur le dossier Kylian Mbappé. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur l’avenir de son attaquant, Hans-Joachim Watzke, le patron du BVB, a d’ailleurs assuré qu’il n’y avait aucun « pacte » avec le Real Madrid comme évoqué il y a quelques jours dans la presse espagnole.

« Ce ne sont que des conneries. Certains experts disent : ‘Ils sont en bourse, ils vont devoir vendre Haaland l’été prochain’. La décision de vendre ou non quelqu’un dans notre club est prise exclusivement par le conseil d’administration. Il n’a pas encore été décidé s’il partira l’été prochain. Nous verrons. » Comme les autres, le Real Madrid devra donc mettre les gants lors du prochain mercato estival pour tenter de recruter le phénomène de 21 ans.