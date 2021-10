Le coach de l’OM retient le positif malgré les deux matchs nuls concédés sur les deux premières journées de Ligue Europa.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’OM ira à Lille dimanche (17h) pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a positivé malgré les résultats négatifs des derniers jours (1 défaite et 2 nuls sur les 3 derniers matchs). « Cela nous motive de voir que plusieurs équipes reviennent et vont de mieux en mieux, comme Lille. On a profité de la ‘confusion’ du début de saison chez certains concurrents, mais il va falloir faire un pas de plus maintenant, on doit éviter certaines erreurs, notamment à la construction. On a été supérieurs au Lokomotiv et à Galatasaray, mais on n’a pas réussi à gagner. On doit continuer à croire en nos idées. »

L’Argentin s’est aussi réjoui du retour d’Arkadiusz Milik, qui a joué pour la première fois de la saison contre Galatasaray (0-0), ce jeudi en Ligue Europa : « C’est un joueur différent de Bamba Dieng par exemple, qui lui préfère jouer dans le dos de la défense. Il y aura des relations différentes avec (Arkadiusz) Milik, qui est plus un buteur. Ça va modifier un petit peu la relation des joueurs offensifs, c’est ce qu’on va essayer d’approfondir dans les prochaines semaines. »