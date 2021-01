L’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (35 ans) a évoqué son avenir.

Lors d’un entretien accordé à la BBC, l’international portugais a évoqué la suite de sa carrière. Toujours en pleine forme sur les terrains avec le club italien, l’ancien joueur du Real Madrid commence à penser à son avenir hors du rectangle vert. Pour rappel, Ronaldo se trouve sous contrat avec la Juve jusqu’en juin 2022.

« Peu importe l’âge. Ce qui est important, c’est votre état d’esprit. Peu importe que Cristiano Ronaldo soit bon, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Je vis dans l’instant présent. Le moment est bon, je me sens heureux, je me sens vif et dans un bon moment de ma vie. J’espère jouer encore, de nombreuses années, mais on ne sait jamais », a indiqué l’ancien joueur du Real Madrid.