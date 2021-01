C’est terminé pour cette première partie de saison. L’Olympique Lyonnais décroche le titre de champion d’automne après son match nul 2-2 à Rennes. Paris et Lille sont juste derrière après leur succès.

Paris SG – Stade Brestois 3-0 : pour la première de Mauricio Pochettino au Parc des Princes, le club de la capitale l’emporte grâce à Moise Kean (16e), Mauro Icardi (81e) et Pablo Sarabia (83e). Le PSG termine deuxième avec 39 points après la fin de cette première partie de saison. Brest se retrouve 11e avec 26 points et valide une belle première partie de saison.

Stade Rennais – Olympique Lyonnais 2-2 : les Gones ont concédé l’ouverture du score dès la 20e minute de jeu avec un but de l’ancien rhodanien Clément Grenier suite à une jolie action collective. Les Bretons ont ensuite doublé la mise par Benjamin Bourigeaud (55 min). Leader avant le match, les hommes de Rudi Garcia vont revenir au score en quelques minutes grâce à Memphis Depay (79 min) et son défenseur central Jason Denayer. Sur une montée, l’international belge devance la sortie de Romain Salin et catapulte le ballon au fond des filets. Avec ce point, Lyon termine leader avec 40 points et obtient le titre de champion d’automne, le premier depuis 2008. Rennes est 5e avec 33 unités.

Dijon FCO – Olympique de Marseille 0-0 : l’OM incapable de l’emporter sur la pelouse de Gaston Gérard face à une équipe de Dijon qui n’a pas démérite. Les joueurs de Villas-Boas sont 6e avec 32 points et deux matchs en retard. Dijon est 18e et barragiste avec 14 points.

Stade de Reims – AS Saint-Etienne 3-1 :

Nîmes Olympique – LOSC 0-1 : Le LOSC assure avec un but de Burak Yilmaz à la 29e minute de jeu et pointe à la troisième place avec 39 points derrière le Paris Saint-Germain. Les Crocos sont lanterne rouge du championnat et les fans demandent la démission de Jérôme Arpinon, le coach.

RC Lens – RC Strasbourg 0-1 : Lens battu à la maison par un bon RC Strasbourg qui l’emporte grâce à Habib Diallo (21 min). Lens est 9e avec 27 points, alors que les vainqueurs du soir reviennent à la 15e place avec 20 points.

Bordeaux – FC Lorient 2-1 :

FC Metz – OGC Nice 1-1 :

Montpellier HSC – FC Nantes 1-1 : Montpellier et Nantes se quittent sur un nul à la Mosson (1-1), Imran Louza ayant répondu au but d’Ambroise Oyongo. Montpellier se retrouve 8e avec 28 points, alors que le FC Nantes de Raymond Domenech est 17e avec 17 points.

AS Monaco – Angers SCO 3-0 :