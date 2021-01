Annoncé comme un des plus grands espoirs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga (18 ans) évoque son avenir, lui qui est cité aux quatre coins de l’Europe.

Lors d’un entretien accordé au site officiel du club breton, le milieu de terrain a évoqué l’intérêt que lui portent certains grands clubs européens : « C’est tous les jours, mais il ne faut pas trop y prêter attention. Il faut rester focus sur le football. Je suis aujourd’hui au Stade Rennais et totalement concentré avec mon club. Il ne faut pas trop se focaliser sur les choses extérieures. Ça peut t’embrouiller. Il faut rester le même et loin de tout ça. Je fais ma vie, je viens à l’entraînement, je rigole dans le vestiaire. On met de la musique, on danse puis on donne sur les terrains », a-t-il confié.

Pour rappel, Camavinga est encore sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2022.