Au club de la Juventus Turin depuis 2015, Paulo Dybala (27 ans) vit une saison assez délicate en Italie. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, l’international argentin n’a toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation de contrat.

Si la « Joya » pourrait bel et bien partir l’été prochain il envisage tout de même de continuer son aventure avec les Bianconeri et souhaite plus que jamais remporter des titres avec la Juve. Son objectif numéro un, soulever la Ligue des Champions et pourquoi pas dès cette saison en compagnie de Cristiano Ronaldo, Adrien Rabiot ou encore Gianluigi Buffon.

« Ce que je veux pour mon avenir ? Gagner la Ligue des Champions, avec la Juventus évidemment. Quand la Juve m’a proposé de porter le numéro 10, j’ai été heureux et très fier. J’espère pouvoir rendre honneur à ce numéro et encore plus à l’emblème que je porte sur la poitrine, qui est le plus important », a ainsi confié le natif de Laguna à ses supporters lors d’une interview questions / réponses organisée par le club du Piémont. Dybala est sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2022.