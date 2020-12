En grande difficulté depuis le début de saison, le FC Nantes vit des moments difficiles. Son président Waldemar Kita est de plus en plus proche de la sortie et les fans du club nantais demandent son départ depuis plusieurs mois et même années.

Après avoir licencié Christian Gourcuff suite aux mauvais résultats des Canaris depuis le début de saison, Kita doit aussi se frotter à ses propres supporters. Les ultras du FCN organisent une nouvelle manifestation ce dimanche pour une fois de plus mettre la pression sur le patron nantais et provoquer son départ une fois pour toute. « L’association La Brigade Loire appelle les amoureux du FC Nantes à se rassembler de manière pacifique et statique dimanche entre 13 heures et 14h30 aux abords de la Beaujoire. »

Contrairement à la première manifestation le week-end dernier avant le match face à Dijon, ces derniers souhaitent échanger sur la situation du club ainsi que son avenir. Pour rappel, le Président Kita est engagé depuis de nombreux mois dans une affaire avec le fisc et doit 14,8 millions d’euros à l’administration fiscale. Affaire à suivre…