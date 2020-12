Entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel évoque le choc à venir face au LOSC ce dimanche soir en Ligue 1. Le technicien allemand trouve que Christophe Galtier fait du très bon travail.

« Lille est l’une des équipes les plus fortes du championnat, qui est en forme en ce moment et qui joue les contre-attaques très rapidement. Ils ont trouvé un bon groupe avec beaucoup de qualité et un entraîneur (Christophe Galtier) extraordinaire. C’est un grand défi parce qu’on peut sentir une grande fatigue mentale chez nous. L’enchainement de matches difficiles en Ligue des champions a fait mal. On a pu croire que c’était fini mais ce n’est pas terminé. » A déclaré l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund dans un entretien avec « Goal ».