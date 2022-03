Courtisé par les plus grandes écuries européennes et annoncé sur le départ, Matthijs De Ligt a jeté un froid glacial. Le Néerlandais ne devrait pas quitter la Juventus Turin à l’issue de la saison.

Pierre angulaire de la défense de la Juventus Turin, Matthijs De Ligt devance désormais Georgio Chiellini et Leonardo Bonucci dans la hiérarchie. Débarqué en juillet 2019 pour 85 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, il semble enfin prendre la place qui est la sienne dans le XI turinois. Cette saison, le Néerlandais a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues. Annoncé sur le départ, le roc du Piémont devrait finalement rester à Turin et conserver les couleurs de la Juventus. Courtisé par les plus grandes écuries européennes dont le FC Barcelone, Manchester United et le Real Madrid, Matthijs De Ligt a, à la surprise générale, changé son fusil d’épaule.

« Nous sommes toujours en compétition sur trois fronts et je m’amuse vraiment ici. J’ai remarqué que j’apprends davantage chaque semaine et j’aime beaucoup cela. Ce que Mino a dit ? C’était il y a trois mois. Tant de choses peuvent changer dans ce laps de temps… pour le moment, je me concentre entièrement sur cette saison. J’ai remarqué que le club me donne de plus en plus de responsabilités. Maintenant, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci sont souvent blessés, donc il y a encore plus de pression sur mes épaules, ce qui me plaît. Je me rends compte que je peux assumer un rôle important« , a déclaré Matthijs De Ligt dans des propos accordés au média néerlandais Rondo.