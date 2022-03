Selon les infirmations de As, Robert Lewandowski, sous contrat jusqu’en juin 2023, avec le Bayern Munich, souhaite quitter le club pour rejoindre le Real Madrid. Problème, les dirigeants madrilènes veulent boucler en priorité le dossier de Kylian Mbappé.

Robert Lewandowski au Real Madrid ? L’attaquant sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, souhaite quitter l’Allemagne pour rejoindre la capitale espagnole, selon les informations de AS. Le Polonais n’est pas forcément favorable à une prolongation et aimerait aller voir ailleurs. Mais les dirigeants du Real Madrid, actuel leader de la Liga, souhaite boucler l’arrivée de Kylian Mbappé en priorité. Le quotidien sportif espagnol ajoute que a demandé à son agent d’essayer plusieurs options pour l’envoyer chez les Merengues. Une arrivée pourrait être possible si les madrilènes échouent dans le dossier Erling Haaland.

Depuis le début de la saison, Robert Lewandowski, 33 ans, a marqué 39 buts toutes compétitions confondues en 33 matchs.