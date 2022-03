En instance de départ, Renato Sanches et Sven Botman auraient trouvé un accord avec le Milan AC. Loin d’être une bonne chose pour les Dogues qui pourraient toucher des indemnités inférieures à ce qu’ils avaient espérées.

Alors que la Ligue des Champions a rendu la moitié de son verdict avec une première défaite cinglante pour le LOSC, (2-0), certains planifient déjà leurs perspectives d’avenir. Une fin de saison qui devrait entraîner de multiples départs à Lille dont notamment ceux de Renato Sanches et Sven Botman. Très courtisés, les deux Dogues pourraient apporter une jolie plus value à Lille, c’est en tout cas ce qu’espère la direction nordiste qui se prépare à vivre un été mouvementé. Un scénario idéal qui pourrait bien ne jamais se produire alors que le Néerlandais et le Portugais auraient déjà choisi leurs futurs écuries. Des accords auraient été conclus ce qui pourraient fortement handicaper les Dogues.

Selon les informations dévoilées par Calcio Mercato, Sven Botman et Renato Sanches auraient noué des accords de principe avec le Milan AC pour des arrivées programmées cet été. Des premiers contrats auraient déjà été émis et des signatures envisagées. Une mauvaise nouvelle pour les Dogues alors que l’écurie lombarde et la formation qui semblait la moins armée financièrement pour satisfaire les demandes nordistes. Toujours selon le média italien, le Milan AC souhaiterait dépenser une somme avoisinant les 30 millions pour Sven Botman contre 20 millions pour Renato Sanches. Des montants loin, très loin des prétentions lilloises et des offres potentielles d’autres clubs à travers l’Europe. Néanmoins, si des accords ont déjà été conclus, il sera difficile de persuader les deux hommes de changer leur plan…