Après neuf ans de règne entre 2011 et 2020, le scudetto va échapper pour la seconde saison consécutive à la Juventus Turin. Après une nouvelle défaite, 1-0, contre l’Inter Milan, lors de la 31e journée de championnat d’Italie, les bianconeri compte sept points de retard sur leader, l’AC Milan, a sept journées de la fin. À l’issue du derby d’Italie, Massimiliano Allegri a confié que cette défaite anéantie les chances de son équipe de remporter le titre de champion à l’issue de la saison.

« Maintenant, on peut dire que nous sommes hors course pour le titre. On doit essayer de gagner le plus de points possible pour préserver la 4e place et préparer la saison prochaine, avec l’ambition de pouvoir gagner le championnat. Pour moi, l’Inter reste favori. Il suffit de voir son calendrier, qui est plus facile que ceux de Naples et de l’AC Milan », a expliqué le manager piémontais après la partie.

Le week-end prochain, la Juventus Turin se déplacera sur la pelouse de Cagliari, le 9 avril à 20h45, pour le compte de la 32e journée de Serie A.