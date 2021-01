Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala se fait prier pour prolonger l’aventure avec son club de cœur : la Juventus. Une attitude qui irrite les dirigeants de la Vieille Dame, mais aussi la gloire Antonio Cassano. Le buteur italien retraité n’a pas hésité à découper bien comme il faut l’attaquant argentin.

Antonio Cassano fait partie de cette catégorie de personnes qui n’ont pas leur langue dans leur poche. L’Italien, passé par les deux clubs de Milan, a fait honneur à sa réputation en dégommant Paulo Dybala. « Tous ses entraîneurs à la Juventus ne l’ont pas jugé nécessaire, alors je me demande s’il est un champion ou un juste grand joueur. Pour moi, ce n’est pas un champion, il ne fait pas la différence. Il a marqué des buts importants, comme j’ai vu Antonio Di Natale et Lorenzo Insigne le faire. Mais si vous voulez prendre le n°10 de la Juventus, vous devez être à un niveau supérieur » s’est fustigé le transalpin lors d’un entretien avec son ami Christian Vieri sur Twitch.

Et il ne s’est pas arrêté là, remettant une deuxième couche dans un langage fleuri. « J’ai le sentiment que, quand ils font pression sur lui, il se pisse dessus. Et puis il demande 10 millions d’euros par saison. Oh, s’il vous plaît… » Du Cassano dans le texte !