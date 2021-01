Le leader de Liga, l’Atlético Madrid, a dans le radar Willian José, l’attaquant de la Real Sociedad, dans l’optique de remplacer Diego Costa qui a affiché récemment ses envies de départ.

L’Atlético est une des équipes (pour ne pas dire la) les plus impressionnantes sur la scène européenne depuis le début de cette saison 2020-2021. Premiers de Liga avec deux longueurs d’avance sur le rival madrilène du Real, le tout avec deux matches de moins, les coéquipiers de Joao Félix pratiquent un football de grande classe. Et pourtant, le jeu des Colchoneros présente plusieurs lacunes notamment dans le secteur de l’attaque. Secteur que Luis Suarez porte à lui seul étant donné que Diego Costa accumule les blessures et les pannes de confiance.

L’objectif est très clair pour Simeone et ses supérieurs : il faut trouver une doublure au soldat Suarez. Selon diverses sources telles que Marca, plusieurs prétendants figurent dans cette liste prestigieuse. Si le nom d’Arkadiusz Milik a d’abord été évoqué dans un premier temps par la presse espagnole, l’Atlético a vite déchanté suite à l’offre jugée trop chère, proposée par Naples (15 millions d’euros). A ce jour, la piste la plus sérieuse est à retrouver du côté de la Real Sociedad, autre formation en grande forme depuis le début de cet exercice 2020-2021 en Liga. L’attaquant de l’équipe, Willian José, déjà pisté par le passé par les recruteurs de l’Atlético a un profil qui attire énormément. Le Brésilien, modèle de régularité avec des standards dépassant les 10 buts chaque saison, représente une valeur sûre. Affaire à suivre.