En plus de Messi et Ramos, Pochettino voudrait attirer deux de ses anciens joueurs au Paris Saint-Germain.

Les révélations de l’émission espagnole El Chiringuito cette semaine ont fait souffler un vent de panique à Madrid. D’après le journaliste Josep Pedrerol, Sergio Ramos aurait très clairement fait savoir à son président, Florentino Perez, qu’il ne prolongerait pas avec le Real Madrid pour rejoindre l’équipe XXL du Paris Saint-Germain avec Lionel Messi. De quoi faire vibrer les supporters Parisiens, qui ne diraient pas non à l’arrivée de l’emblématique capitaine des Merengues et du sextuple Ballon d’Or la saison prochaine. Mais à en croire la presse britannique, Mauricio Pochettino aurait également l’intention de mettre sa patte dans cette future ‘Dream Team’ du PSG.

Le Sun rapporte dans son édition du jour, qu’en plus de Sergio Ramos et Lionel Messi, le technicien argentin souhaiterait faire venir deux anciens de Tottenham en 2021 : Dele Alli et Hugo Lloris. Les journalistes anglais se sont d’ailleurs amusé à imaginer l’équipe hallucinante que pourrait aligner Pochettino la saison prochaine. De quoi faire saliver n’importe quel entraîneur.