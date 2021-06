À un an de la fin de son contrat avec les Bianconero, Cristiano Ronaldo ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Et CR7 semble avoir de moins en moins d’options…

Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, du Paris Saint-Germain ou encore de Manchester United, Cristiano Ronaldo semble désormais contraint de rester une saison de plus à la Juventus Turin. Mais même dans les rangs de la Vieille Dame, le Portugais n’est plus le bienvenu. À en croire le journaliste brésilien Tancredi Palmeri, la Juve ne serait pas contre un départ de CR7 cet été pour se délester de ses 40 millions d’euros de salaire annuel. Une situation délicate, qui commencerait à peser sur le moral du quintuple Ballon d’Or, confie le journaliste dans un entretien accordé à TMW.

« La Juventus espère désormais se débarrasser de Cristiano Ronaldo, car il a un coût insoutenable surtout pour des performances qui ne sont pas à la hauteur en Ligue des champions. Jorge Mendes était chargé de lui trouver un nouveau club. On sait que le Real Madrid a dit non, malgré le retour de son ancien entraîneur Carlo Ancelotti, Manchester United s’avère une piste possible si CR7 baisse son salaire de 50%. Et Cristiano Ronaldo n’a plus catégoriquement refusé comme il l’avait fait par le passé, mais il n’a toujours pas digéré l’idée de valoir la moitié de ce qu’il valait. Et puis Super-Jorge a de nouveau frappé à la porte du PSG, où il était déjà passé en 2018 sans succès avant que la Juve ne se manifeste. L’agent a proposé Cristiano à Paris en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le PSG n’a pas encore dit qu’il était intéressé. Cependant Mendes est prêt à revenir si Mbappé part. »