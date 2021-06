Grand fan d’Arsenal, le patron de Spotify préparerait une nouvelle offre d’achat de 2,3 milliards d’euros pour le club londonien.

Depuis plusieurs semaines déjà, le patron de Spotify, Daniel Ek, a fait part de sa volonté de racheter le club d’Arsenal. 8e de Premier League cette saison, les Gunners auront vécu une année compliquée, marquée par les protestations des supporters. Le mois dernier, le milliardaire suédois avait fait une première offre à hauteur de 1,8 milliard de livres, rejeté presque immédiatement par l’actuel propriétaire, Stan Kroenke. Un refus qui n’a pas découragé Daniel Ek, qui serait sur le point d’aligner une nouvelle offre de 2 milliards de livres sterling, soit 2,3 milliards d’euros.

Mais selon la presse britannique, la position de Stan Kroenke reste inchangée. Lui et son fils Josh ont publié une déclaration fin avril disant qu’ils restent « engagés à 100% dans l’avenir d’Arsenal et ne veulent vendre aucune part du club. Notre ambition pour Arsenal reste de concourir pour remporter les plus grands trophées de ce sport et notre objectif reste d’améliorer notre compétitivité sur le terrain pour y parvenir. » Reste à savoir si la prochaine offre de Daniel Ek sera la bonne, lui qui a également été associé à un projet de rachat avec les trois anciennes légendes du club : Dennis Bergkamp, Patrick Vieira et Thierry Henry.