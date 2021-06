Le sprinteur Jimmy Vicaut a remporté le 100 m du meeting de Marseille mercredi en 10 sec 36 (-1,4 m/s de vent) pour sa première course en France depuis près de deux ans.

Exilé aux Etats-Unis auprès du réputé coach Rana Reider depuis fin 2019, le recordman d’Europe du 100 m (9.86) a remporté sa série (10.47) puis la finale du 100 m devant le Turc Ramil Guliyev mercredi dans des temps moyens pour lui. Déjà auteur des minima pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août), il espère monter en puissance avec plusieurs courses en juin avant les championnats de France à Angers (25 – 27 juin).

« Je viens de rentrer en France, j’avais encore le décalage horaire dans les jambes. J’avais un peu de stress, deux ans sans courir dans mon pays, ce n’est jamais évident », a-t-il indiqué en zone mixte. « En série, je fais n’importe quoi, de la merde on peut le dire. Je ne pousse pas, le faux départ d’un adversaire me perturbe, donc ça m’a frustré. En finale je me suis dit +vas-y à fond, le but c’est de gagner+, il y avait quand même Ramil Guliyev en face. Je me suis battu avec mes moyens mais je manque de courses. »