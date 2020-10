Le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois fait une grosse mise au point sur son compte Twitter.

Le président du club lyonnais a commenté un article de l’Équipe sur Jeff Reine-Adélaïde titré “Jeff Reine-Adélaïde (OL) n’est pas encore parti…”. “Les chiffres et les infos de ce papier sont tous erronés : l’OL en recherche de liquidité ? On vient d’investir plus de 20 m€ sur Paqueta !” a-t-il lâché sur ses réseaux sociaux.

Transferts : Jeff Reine-Adélaïde (OL) n'est pas encore parti… – Foot – Transferts – OL ⁦@hpenot_lequipe⁩ les chiffres et les infos de ce papier sont tous erronés : l’OL en recherche de liquidité ? On vient d’investir plus de 20 m€ sur Paqueta ! https://t.co/LcrfnTPzXh — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 1, 2020

Ce n’est pas la première fois que Jean-Michel Aulas tacle le quotidien sportif français. Après le sacre de ses joueuses en Ligue des champions, le président de l’OL avait déjà critiqué le choix de la Une de l’Equipe publiquement.