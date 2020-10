L’Américaine Sofia Kenin, 6e mondiale, a cédé un set mais s’est qualifiée pour le troisième tour en battant la Roumaine Ana Bogdan (93e) 3-6, 6-3, 6-2 ce jeudi.

“Je savais que je devrais me battre. Je me suis battue et ça a payé“, a commenté l’Américaine qui affrontera Alison van Uytvanck (65e) ou Irina Bara (142e et issue des qualifications) pour une place en huitièmes de finale.