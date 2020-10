Alors que son équipe s’apprête à affronter Angers au Parc des Princes ce vendredi, Thomas Tuchel a pris la parole en conférence de presse et s’est notamment exprimé (sans langue de bois) sur le mercato.

“Est-ce que mon effectif est moins fort ? Oui, c’est sûr. C’est la réalité et c’est absolument nécessaire de le dire. Pour le moment, on n’a pas la même qualité et les mêmes joueurs que la saison passée. Ce qui ne veut pas dire que je veux perdre tous les matches ou que je ne veux pas gagner. On va faire le plus possible et ne jamais accepter des excuses. Mais on doit se confronter à la réalité : on a perdu des gars.” a-t-il déclaré.

Et s’il reste incertain pour la suite du mercato avouant que Florenzi pourrait être la seule recrue de ce mercato d’été, Tuchel s’est montré très critique sur la façon de faire du PSG dans les transferts. “On perd trop de joueurs sans récupérer de l’argent” a-t-il commencé en faisant référence au cas Rabiot lors de sa première saison qui est parti libre. “Cela continue cette saison et cela pourrait continuer avec Julian Draxler, Angel Di Maria, Juan Bernat. C’est trop, trop. C’est le pire pour les clubs de ne pas avoir d’argent pour acheter des joueurs. C’est trop pour un club comme le PSG.”