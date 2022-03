Le milieu de terrain international croate de l’Inter Milan Marcelo Brozovic a prolongé son contrat avec le club italien ce mercredi. Il a donné sa réaction après cette nouvelle signature chez les Nerazzurri.

“Je suis vraiment très content d’avoir prolongé mon contrat avec l’Inter. Je souhaitais fortement cette prolongation et le club le savait. Je n’ai jamais voulu parler à une autre équipe par respect pour l’Inter et ses fans. Je remercie le club et je le répète, aujourd’hui je suis vraiment heureux. J’ai toujours dit à mes agents que je ne voulais parler à aucun autre club à moins que l’Inter ne me dise qu’ils ne voulaient pas prolonger mon contrat.” A réagi le milieu de terrain de 29 ans. Rappelons que Brozovic est lié à l’Inter jusqu’en 2026.