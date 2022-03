Lors d’un évènement organisé par l’un de ses sponsors, Neymar, attaquant du Paris Saint-Germain, est revenu sur l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Le Brésilien, qui n’a pas caché que cet échec a été difficile à digérer, explique vivre des moments difficiles.

Le 9 mars dernier, le Paris Saint-Germain a vécu une nouvelle désilution européenne. Alors qu’il avait le match en main, le club de la capitale s’est écroulé en encaissant trois buts en 17 minutes face au Real Madrid. Une défaite, 3-1, synonyme d’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Jeudi, en marge d’un évènement organisé par l’un de ses sponsors, Neymar est revenu sur cet échec. Le Brésilien a reconnu vivre des jours difficiles après l’élimination.

« Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre. On n’est pas là pour ça, on ne l’a pas programmé, a raconté le Brésilien. Personne n’a levé le pied pour ça. Plutôt l’inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu d’une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l’équipe », a expliqué le numéro 10 du PSG.

Dimanche dernier, la star brésilienne a été copieusement sifflé par le Parc des Princes lors de la victoire, 3-0, face aux Girondins de Bordeaux. Ce dimanche à 13h, il sera sur la pelouse de l’AS Monaco, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.