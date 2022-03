L’ex international algérien, Mehdi Mostefa est persuadé que l’Algérie est en mesure de décrocher sa place pour la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar.

A en croire l’ex milieu de terrain des Fennecs, les joueurs algériens ont une belle occasion de se racheter après l’échec de la CAN 2021. « Évidemment que je suis optimiste. L’équipe a à cœur de se rattraper du dernier échec. Ce qui est bien dans le football c’est qu’on peut se rattraper. Là, ça va être l’occasion justement de montrer aux Algériens qu’on peut rebondir et arriver à gravir ce Cameroun, qui va être très compliqué. On a de la chance de recevoir au match retour et ça, c’est un grand point positif. Le Cameroun, c’est une très grande nation du football africain. Mais je pense qu’on a évolué aussi, nous, dans notre jeu, dans notre façon d’aborder ces événements. Je reste optimiste, » a-t-il déclaré à DZfoot. Rappelons que les Fennes défient le Cameroun du Lyonnais Karl Toko Ekambi ce vendredi à Douala pour le barrage aller de la Coupe du monde 2022. Les partenaires de Riyad Mahrez recevront quatre jours plus tard les Lions Indomptables à Blida. Le vainqueur de ce duel se qualifiera pour le Mondial qui aura lieu en fin d’année.