La joueuses du Stade de Reims Monique Ngock a reçu des mains de Samuel Eto’o le Ballon d’Or camerounais 2022 pour ses exploits avec l’équipe nationale.

Le Stade de Reims Féminine a profité de l’occasion pour passer un partenariat avec l’ancien club de sa joueuses, l’Eclair Filles de Sa’a. « Le football camerounais féminin en plein essor et cela se démontre de jour en jour. Après la signature du contrat du ballon d’or féminin Monique Ngock à Reims, c’est son ex club Eclair Eclair Filles de Sa’a qui officialise à son tour un partenariat avec Stade de Reims Féminine. En effet, l’administrateur du club Christian Onana et les dirigeants rémois viennent de signer un accord qui découlera entre autres sur le renforcement de l’équipe de D1 française avec des joueuses en provenance du club camerounais. C’est en présence de la coach rémoise et du Président du club camerounais -qui a vu grandir Monique Ngock notamment- que s’est formalisé le lien unissant les deux structures. Pour rappel Monique Ngock, Ballon d’or Féminin camerounais, a rejoint les rangs du Stade de Reims cette saison », nous apprend le média Actu Cameroun.