Quel choc cette semaine ! Le FC Barcelone a retrouvé le sommet de la Liga espagnol. En effet, alors que le Real Madrid était leader depuis la victoire pendant le Clasico, les Catalans sont revenus lentement mais surement à la première place du championnat. Avec 37 points, les Culés dominent les Madrilènes de 2 points.

Derrière, le classement est beaucoup plus serré, bien qu’éloigné des sommets. En effet, le troisième au classement est la Real Sociedad avec 26 points tandis que l’Athletic Bilbao et l’Atlético Madrid se disputent la 4e place avec chacun 24 points. Attention tout de même au Real Betis, qui est aussi à 24 points mais dont le différentiel de but est inférieur à celui des deux autres équipes.