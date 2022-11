Cette 15e journée de Bundesliga n’a pas été sans surprise. Découvrez l’évolution du top 5 avant la trêve internationale !

C’est sans aucun doute la défaite du Borussia Dortmund (2-4) contre Monchengladbach qui aura eu le plus gros impact sur ce classement. En effet, alors qu’ils étaient encore dans le top 5, de nombreuses équipes en ont profité pour recoller aux sommets de la Bundesliga. Parmi eux, on retrouve le RB Leipzig qui s’est imposé sur la pelouse du Werder Brême (2-1) et Fribourg qui a défait les 5es du classement, l’Union Berlin (4-1). Enfin, le Bayern conserve sa place de leader après une prestation convaincante contre Schalke 04 (2-0).