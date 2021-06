A l’aube d’une nouvelle saison, les clubs français sont, pour la plupart, en grandes difficultés financières. Bientôt, les 20 écuries du championnat français passeront devant la DNCG afin de valider, ou non, leurs bilans économiques. Président de cet organisme de contrôle, Jean-Marc Mickeler, craint le pire.

La pandémie de Covid-19 ainsi que le fiasco Mediapro ont bouleversé les prédictions des clubs français qui rêvaient pourtant plus grand. Une situation délicate qui pousse les formations françaises à dégraisser leurs effectifs de manière massive. Très inquiété par la situation, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler a insisté sur ce point dans un entretien pour LCP : « Sans apport massif des actionnaires existants, il est peu probable que la majorité des clubs puisse survivre à la saison 2021-2022.«

Un constat désastreux qui pourrait bel et bien être la suite du scénario catastrophe que les supporters de football en France vivent semaine après semaine. depuis déjà plus d’un an.