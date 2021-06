Dans une interview pour l’Equipe, Luis Campos ancien directeur du LOSC confie que Burak Yilmaz état tout proche de rejoindre l’AS Monaco en janvier 2014 mais son imposant salaire a rendu le deal impossible.

Champion de France avec le LOSC, Burak Yilmaz, 35 ans a joué 28 matchs pour 16 buts en Ligue 1. L’attaquant turc a réalisé une excellente saison qui ne surprend pas Luis Campos, ancien directeur sportif de Lille qui connaissait son énorme potentiel. Dans une interview pour l’Equipe, il déclare que Burak Yilmaz aurait pu être le remplaçant de Radamel Falcao gravement blesse au genoux en janvier 2014 : « Au printemps 2013, le Real affronte Galatasaray en quarts de la Ligue des Champions, je suis en charge des rapports sur l’adversaire. Il a déjà une belle carrière, mais je le découvre. J’en parle à Mourinho, et depuis ce jour, je suis resté un amoureux. À Monaco, quand Falcao se blesse, on hésite entre Berbatov et lui, mais il a un salaire astronomique, c’est déjà une vedette. Il est arrivé bien trop tard dans un championnat du top 5 européen. »

En attendant, il dispute l’Euro 2020 avec la Turquie dont le premier match est prévu ce soir pour l’ouverture de ce championnat d’Europe face à l’Italie au stade Olympique de Rome.