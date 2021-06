Nouvel entraineur de l’AS Roma, José Mourinho fait une véritable déclaration d’amour à Karim Benzema qui disputera dans quelques jours l’Euro 2020 avec l’Equipe de France.

José Mourinho et Karim Benzema se sont côtoyés au Real Madrid lors du passage du Special One dans la capitale Espagnol entre 2010 et 2013. Dans sa chronique pour The Sun, l’entraineur fait l’éloge de l’attaquant du Real Madrid : « Le meilleur compliment que vous puissiez faire à Karim Benzema, c’est que Cristiano Ronaldo était amoureux de lui au Real Madrid. Et pour Cristiano, être amoureux d’un autre attaquant, cela signifie qu’il fait beaucoup pour Cristiano. Et Karim fait beaucoup pour chaque attaquant qui joue autour de lui. Karim est probablement le seul numéro 9 que je connaisse qui n’est pas égoïste dans son jeu. Sa vision de jeu est incroyable, la façon dont il aime jouer au football, c’est d’évoluer beaucoup de liberté. La façon dont Karim interagit avec les autres joueurs est fantastique. Il vieillit mais son corps semble rajeunir. Il prend vraiment soin de lui. Sa vie a beaucoup changé par rapport à ses jeunes années. Il est un professionnel fantastique. »

Karim Benzema enfin de retour en bleus lors de cet Euro aura à cœur de briller afin de rattraper le temps perdu.