Première nation au classement UEFA, la Belgique vise le titre dans cet Euro 2020. Un rêve à la hauteur de leurs ambitions. Très attendue, la Belgique doit faire avec un Eden Hazard très diminué qui pourrait bien envisager la retraite internationale à la fin de ces championnats d’Europe.

Débarqué en juillet 2019 au Real Madrid, Eden Hazard est passait du rêve au cauchemar. Minée par les blessures, 12 depuis son arrivée en Espagne soit plus de 379 jours d’indisponibilité, la star des Diables Rouges vit un enfer et voit sa carrière, si prometteuse, être sur le déclin. Interrogé par la RTBF, l’ailier de 30 ans s’est exprimé sur une possible fin de carrière internationale en répondant de manière très simple et évasive : « Je ne sais pas, on verra bien. »

Une réponse ni négative ni positive qui place le cadre dans lequel se retrouve depuis plusieurs mois l’ancien lillois qui éblouissait les pelouses européennes de son talent il y a encore 2 ans.