Si le match aller (1-1) laissait place au doute, le Bayern Munich a complètements explosé le RB Salzbourg ce mardi en huitièmes de finale de Ligue des Champions (7-1). Après cette démonstration, Lucas Hernandez a annoncé la couleur pour la suite et a prévenu tous les concurrents.

« On venait d’une période pas très bonne, avec beaucoup de doutes. Mais on sait l’équipe qu’on a et on l’a montré sur le terrain. Il y a eu beaucoup de critiques. On sait ce qu’on veut. Dans le vestiaire, on est très confiants. On a montré qu’on est toujours vivants, qu’on est le Bayern Munich. On est là pour ça (gagner la Ligne des Champions, ndlr). Il nous reste deux compétitions la Bundesliga et la Ligue des Champions, on va lutter pour ça jusqu’à la fin », a assuréHernandez au micro de beIN Sports