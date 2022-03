Le joueur de rugby écossais Duhan van der Merwe a été suspendu ce mardi pour les deux derniers matches du Tournoi des six nations par la Fédération anglaise de Rugby en raison de son exclusion samedi en championnat.

Van der Merwe, star du XV d’Écosse qui avait même marqué un essai contre la France, a en effet reçu un carton rouge en championnat, lors de la défaite des Worcester Warrios face aux London Irish ce samedi. Pour cause, le joueur a raffuté raffuté avec son avant-bras au visage de Kyle Rowe. Par conséquent, un comité disciplinaire indépendant l’a suspendu, et il est donc exclu des matchs restants de l’Écosse contre l’Italie et l’Irlande, pour le tournoi des Six nations.