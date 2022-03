Voilà qui annonce la couleur du match de ce soir. Alors que Sergio Conceição a assuré que l’OL « a déçu en Ligue 1 et présente de grosses errances défensives », le coach lyonnais Peter Bosz s’est défendu et n’y a pas été avec le dos de la cuillère…

« Je pense que, ces derniers temps, nous n’avons pas eu ces problèmes-là. On n’a pas marqué beaucoup de buts. Mais dans le football, tout peut changer très vite. On a marqué quatre fois au dernier match, et on est plus solides. Je ne suis pas d’accord avec lui, il devrait se méfier (…) Depuis pas mal de temps, on joue beaucoup mieux qu’au début de saison » a déclaré Bosz.

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais se déplace ce mercredi soir à Porto, dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue Europa.