Malgré l’arrivée d’Erling Haaland, Manchester City veut continuer à dynamiter le mercato estival. Le président des Citizens, Khaldoon Al Mubarak, a prévient ses concurrents : d’autres arrivés sont prévues cet été !

« Je peux confirmer que d’autres joueurs vont arriver. Nous cherchons à renforcer l’équipe dans les domaines qui en ont besoin. Chaque saison, certains joueurs partent et nous devons rafraîchir l’équipe. Nous cherchons toujours à nous améliorer et à nous renforcer. (…) Nous avons atteint un niveau de qualité, un standard dans lequel nous ne pouvons et ne voulons pas faire de compromis sur la qualité », a déclaré Khaldoon Al Mubarak.

Pour rappel le milieu Kalvin Philips et l’attaquant Rafael Leão sont certaines des pistes explorés par City.