Toyota a remporté une cinquième victoire consécutive lors de la 90e édition des 24 Heures du Mans ce dimanche.

La Toyota N.8 du Néo-Zélandais Brendan Hartley, du Suisse Sébastien Buemi et du Japonais Ryo Hirakawa a renoué avec le succès après son triplé de 2018, 2019 et 2020.

Cette victoire est aussi la quatrième au Mans pour Buemi, 33 ans.

En LMGTE Am, c’est l’Aston Martin N.33 de TF Sport qui a remporté la victoire.

Voici le classement de la 90e édition des 24 Heures du Mans:

1. Sébastien Buemi – Ryo Hirakawa – Brendon Hartley (SUI-JPN-NZL/Toyota N.8/Hypercar/hybride) avec 380 tours

2. Mike Conway – Kamui Kobayashi – José Maria Lopez (GBR-JPN-ARG/Toyota N.7/Hypercar/hybride) à 2:01.22

3. Ryan Briscoe – Richard Westbrook – Franck Mailleux (AUS-GBR-FRA/Glickenhaus N.709/Hypercar) à 5 tours

4. Olivier Pla – Romain Dumas – Felipe Derani (FRA-FRA-BRE/Glickenhaus N.708/Hypercar) à 10 tours

5. Roberto Gonzales – Antonio Felix Da Costa – William Stevens (MEX/POR/GBR/Jota N.38/LMP2) à 11 tours

…

10. Alexander Lynn – Oliver Jarvis – Joshua Pierson (GBR/GBR/USA/United Autosport N.23/LMP2) à 12 tours

13. Lilou Wadoux – Sébastien Ogier – Charles Milesi (FRA/FRA/FRA/Richard Mille N.1/LMP2) à 14 tours

26. André Negrao – Matthieu Vaxivière – Nicolas Lapierre (BRE-FRA-FRA/Alpine N.36 Hypercar) à 18 tours

28. Gianmaria Bruni – Richard Lietz – Frederic Makowiecki (ITA/AUT/FRA/Porsche GT N.91/LMGTE Pro) à 30 tours

34. Ben Keating – Henrique Chaves – Marco Sorensen (USA/POR/DAN/TF Sport N.33/LMGTE Am) à 37 tours

40. Rahel Frey – Michelle Gatting – Sarah Bovy (SUI/DAN/BEL/Iron Dames N.85/LMGTE Am) à 41 tours

51. Michael Fassbender – Matt Campbell – Zacharie Robichon (IRL/AUS/CAN/Prton N. 93/LMGTE Am) à 51 tours