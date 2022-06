Il a été cash. Guendouzi reste à l’Olympique de Marseille. Le joueur prêté par Arsenal devrait voir son option d’achat de 11 millions d’euros levée et le club devrait officialisé sa signature d’ici peu.

« Si je reste à l’OM ? Oui bien sûr, je suis très bien ici, et il y a l’objectif de jouer cette Ligue des Champions. Ramener un titre à l’OM, pour moi c’est quelque chose de très important. Les supporters, le club, le peuple marseillais sont derrière nous, et méritent un trophée. J’ai confiance en le coach et en le président, ils ont déjà fait du très bon travail l’été dernier et je sais qu’ils en feront encore du très bon cet été. », a déclaré Guendouzi pour Téléfoot.

