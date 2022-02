Nous sommes le 1er février, c’est l’heure du bilan du mercato hivernal des Girondins de Bordeaux mais aussi de donner votre avis.

17e de Ligue 1, le club au Scapulaire a profité de ce mercato d’hiver pour se renforcer et le tout sans dépenser. Ainsi quatre recrues sont arrivées mais Bordeaux n’a rien déboursé. Joshua Guilavogui, Danylo Ignatenko et Anel Ahmedhodzic se sont engagés avec les Girondins pour la fin de la saison en prêt avec option d’achat. Enfin la quatrième et dernière recrue, Marcelo est arrivé libre après la rupture de son contrat avec l’Olympique Lyonnais.

Du côté des départs, Samuel Kalu a rapporté un petit billet de 4M€ au club aquitain en rejoignant Watford. En revanche, c’est le seul puisque puisque Josh Maja, à Stoke City, et Otavio, à l’Atlético Mineiro, sont partis sous la forme d’un prêt pour la fin de la saison. Enfin, le contrat de Laurent Koscielny a été résilié mais il reste au club.