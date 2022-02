Pas tendre avec les Verts, Pierre Ménès redoute surtout les lacunes offensives de l’ASSE pour la suite de la saison.

Éliminé de la Coupe de France ce week-end par Bergerac (0-1), l’AS Saint-Étienne va maintenant devoir se concentrer sur son opération maintien en Ligue 1. Une défaite qui fait tout de même mal au moral face à une équipe de National 2. « Cette défaite nous élimine surtout de manière peu glorieuse de la Coupe de France. Je comprends le sentiment de honte de certains supporters. On va tout faire pour que l’affront soit lavé. Pour cela, il faut maintenir l’ASSE en Ligue 1. Je prends la défaite pour moi mais je veux que certains principes rentrent désormais dans la tête de mes joueurs », avait lancé Pascal Dupraz en conférence de presse.

Pas de quoi se réjouir non plus selon Pierre Ménès, qui a allumé la lanterne rouge de Ligue 1 sur son blog. « Les Verts ont fait preuve d’une indigence offensive totale. Alors je veux bien que la Coupe ne soit pas la préoccupation principale des Stéphanois, mais pour la confiance, cette élimination est désastreuse. Les Bergeracois eux, ont fait leur match et n’ont quasiment pas concédé d’occasions. »