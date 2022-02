Nouveau venu chez la Viola, Jonathan Ikoné a choisi l’Italie pour se « relancer ».

Arrivé au début du mercato dans les rangs de la Fiorentina, Jonathan Ikoné est revenu sur les raisons de son départ du LOSC face aux médias italiens. « C’était le bon moment pour partir. Avec Lille, nous avons gagné la Ligue 1 et joué la Ligue des champions. Pour moi, il était temps de faire quelque chose de nouveau : la Fiorentina a un bon projet, je suis heureux d’être ici et je suis disponible. Je suis venu ici pour me relancer. Ce que j’aime chez Italiano est sa capacité à nous demander une relance propre. Je dois progresser dans la dernière passe. Je veux aider l’équipe dans la seconde partie de saison. »