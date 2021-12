La phase de groupes de la Ligue des Champions rendra son verdict demain vers 23h mais avant ça, ce mardi à 21h, nous connaitrons les premiers clubs qualifiés en huitièmes de finale. Les qualifiés et les résultats de tous les matchs de 21h.

AC Milan – Liverpool : 1-2 Les locaux avaient réussi le coup parfait en ouvrant le score sur corner grâce à un but de Tomori à la 29e mais derrière la machine des Reds va se mettre en place. Mohamed Salah égalise à la 36e et en seconde mi-temps Divock Origi suit bien une frappe repoussée par Mike Maignan. Liverpool s’impose donc et termine premier du Groupe B avec 6 victoires en six matchs, alors que Milan finit dernier du groupe.



Ajax – Sporting : 4-2 L’Ajax reçu 6 sur 6. Les néerlandais se sont à nouveau imposés avec un nouveau but de Sebastien Haller, imité par Antony, Neres et Berghuis. Santos et Tabata ont marqué pour les Portugais. Les deux équipes sont qualifiées pour la suite de la compétition.



Dortmund – Besiktas : 5-0 Les Allemands ont déroulé avec notamment deux doublés signés Erling Haaland et Marco Reus. Mallen avaient ouvert le score pour les locaux. Dortmund disputera la Ligue Europa, les Turcs finissent derniers.



FC Porto – Atletico de Madrid : 1-3 Les Colchoneros sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à leur victoire. Antoine Griezmann a ouvert le score à la 56e avant que Correa et De Paul n’aggravent le score. Sergio Oliveira sauve l’honneur pour les portugais en fin de match qui se qualifient pour la Ligue Europa.



Real Madrid – Inter Milan : 2-0 Kroos et Asensio ont permis aux Merengue d’assurer la première place du groupe aux dépens de l’Inter qui finit deuxième.



Shakhtar – Tiraspol : 1-1 Les moldaves ont conclu leur belle phase de poules par un match nul en Ukraine. Fernando a ouvert le score pour les locaux avant que Nikolov n’égalise à la 93e pour Tiraspol qui disputera la Ligue Europa.

