Selon les informations de The Independant, Antonio Rüdiger a trouvé un accord pour rejoindre le Real Madrid librement l’été prochain.

Alors que Chelsea tentait tout pour prolonger le contrat d’Antonio Rüdiger qui arrive à terme à l’issue de la saison mais le défenseur allemand aurait refusé toutes les offres de prolongation des Blues jusqu’à présent. Il serait même sur le point de rejoindre le Real Madrid l’été prochain gratuitement. Selon les informations de The Independant le joueur de Chelsea aurait conclu un accord informel avec le géant madrilène. Sahr Senesie, le frère et représentant de Rüdiger, aurait rencontré les dirigeants Merengue en novembre et aurait trouvé un accord avec Florentino Perez et ses collaborateurs.