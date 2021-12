Mercredi, le LOSC se déplace en Allemagne pour tenter de se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Coup d’envoi à 21h, diffusion sur Canal + et RMC Sport.

Tout est encore possible dans ce groupe très équilibré. Bien que dernier, Wolfsbourg peut encore se qualifier en cas de victoire. Et bien que premier, le LOSC peut être éliminé. Salzbourg et le FC Séville, qui s’affrontent en paralèlle, ont également toutes leur chance.

Pour cette rencontre ô combien important, Jocelyn Gourvennec pourrait concocter une équipe très offensive avec un duo d’attaque composé de Jonathan David et Burak Yilmaz, soutenus Ikoné, Sanches et Yazici.

Le onze probable de Wolfsbourg : Casteels – Mbabu, Brooks, Lacroix, Otavio – Arnold, Vranckx – Baku, Philipp, Lukebakio – Weghorst

Le onze probable de Lille : Grbic – Celik, Fonte, Botman, Reinildo – Ikoné, André, Sanches, Yazici – David, Yilmaz