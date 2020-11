Le départ de d’Antoine Griezmann du FC Barcelone ? Peut-être, mais ce ne sera pas à l’Atletico. Du moins pour Koke.

La situation d’Antoine Griezmann se stabilise un peu du côté de Barcelone. Buteur et passeur contre le Betis en Liga, la position du Français pose toujours question. Et s’il y a quelques jours, on apprenait un possible retour au Bercail pour Griezmann, le capitaine Colchonero est venu doucher tout le monde.

En effet, Koke, en interview avec El Laguero ce mardi, semble touché par la situation de son ex-coéquipier en Catalogne, « j’ai été très surpris de voir un joueur de la taille de Griezmann sortir du banc à la 90e minute lors du dernier duel où nous avons affronté le Barça. » Mais ne croit pas au come back du numéro sept à Madrid. « Un retour de Griezmann à l’Atlético ? Je pense qu’il y a beaucoup de concurrence ici à l’heure actuelle. »

Avec l’éclosion de Joao Felix, l’arrivé de Luis Suarez et la forme étincelante d’un Angel Correa ou d’un Marcos Llorente, l’attaque de Simeone est étincelante. Il reste à Griezmann de réussir à s’imposer avec les Blaugranas. Avec la terrible blessure d’Ansu Fati, le Français aura une vraie carte à jouer, tout comme son compatriote, Ousmane Dembélé.