Le prestigieux magazine Forbes, spécialisé dans l’économie, a dévoilé son classement 2020 des plus grandes fortunes. L’ancienne gloire du Barça, Andrés Iniesta, figure dans le classement des 100 Espagnols les plus riches au monde.

A 36 ans, Andrés Iniesta n’est pas encore décidé à raccrocher les crampons. L’ancien milieu légendaire du Barça, qui a quitté son club de cœur en 2018, continue de prendre du plaisir du côté du Japon au Vissel Kobe. Le projet de l’équipe nippone et le joli chèque à la clé, à ne pas négliger, avaient poussé Andrés à poser ses valises au pays du Soleil Levant. Et cette semaine, ce n’est pas sur la pelouse que le joueur espagnol s’illustre mais bien pour son portefeuille.

Le magazine prestigieux Forbes, spécialisé dans l’économie, a dévoilé son nouveau classement 2020. Avec des revenus estimés à 70 millions d’euros, Iniesta figure parmi les 100 fortunes les plus riches d’Espagne. Il reste cependant très loin de l’homme d’affaires Amancio Ortega et ses 57 000 millions d’euros, tout en haut du podium. D’autres sportifs hispaniques peuplent également le classement et devancent Iniesta, tels que le roi de la terre battue, Rafael Nadal et sa fortune évaluée à 160 millions d’euros ou encore Fernando Alonso et ses revenus estimés à 170 millions.