Dix-neuvièmes de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux vivent une nouvelle saison galère. Vivement critiqué, Vladimir Petkovic est menacé. Le Suisse paraît pourtant bien serein devant la presse.

Plongés dans une crise sportive sans précédent, les Girondins de Bordeaux sont plus proches que jamais de la relégation. La situation devient dramatique. Si le bilan comptable, avec 17 points, n’est pas forcément le plus inquiétant, car il est encore possible de se sauver, l’ambiance au sein du club ainsi que l’absence de réaction dans le vestiaire sont alarmants. Pris en tenaille par des problèmes financiers, Gérard Lopez, président des Girondins de Bordeaux, ne semble pas enclin à licencier Vladimir Petkovic afin de relancer une toute nouvelle dynamique. Une absence de danger qui se ressent dans les déclarations pleines de confiance du technicien suisse.

« Je suis tranquille quand je donne mon maximum et 100%. Cela fait partie du football. Il n’est pas question de Petkovic ou de quiconque. C’est une question de club et il faut redresser la situation. Le coach paie toujours dans ces situations, c’est normal. Mais il faut regarder devant« , a déclaré Vladimir Petkovic en conférence de presse.