Héroïque face au LOSC, le Stade Brestois a réalisé une prestation aboutie sur le plan collectif. Une énergie commune qui a permis de renverser les Champions de France en titre que relève Marco Bizot bourreau des Dogues.

Motivés par la perspective de se rapprocher du podium, les Dogues ont pourtant sombré en Bretagne face à un roc collectif infranchissable. Malgré 17 tentatives, dont cadrées, et de multiples occasions, le LOSC n’est pas parvenu à inverser la tendance. La faute est un état d’esprit irréprochable et à un Marco Bizot impérial. Le Néerlandais a notamment sorti une magnifique parade sur une frappe de la recrue lilloise, Hatem Ben Arfa. Plus solide que jamais, il a permis aux siens de conserver un avantage précieux avant un penalty transformé et des cris de joie. Une véritable force collective que le bourreau des Dogues vantent devant la presse.

« C’est ce dont on avait besoin. On devait se battre, tout le monde sur le terrain devait se battre. On l’a fait aujourd’hui. C’était dur, on a parfois perdu des ballons simples, mais en tant qu’équipe, on a lutté ensemble, on a défendu ensemble. Et on se devait de gagner, c’est ce que j’aime. La prestation d’aujourd’hui et l’esprit de l’équipe me satisfont totalement. C’est fantastique de gagner », a déclaré Marco Bizot au micro d’Amazon à l’issue de la victoire brestoise sur le LOSC, (2-0).